Evinin önünde cesedi bulunan şahısla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinin önünde cesedi bulunan şahısla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Evinin önünde cesedi bulunan şahısla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Düzce'de gece bir şahsın evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Evinin önünde cesedi bulunan şahısla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Düzce'de gece bir şahsın evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Karahacı Musa Mahallesi'ndeki evinin önünde cansız bedeni bulunan Mehmet Karahan'ın ölümü ile ilgili başlattığı çalışmada dere yatağındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından E.A. isimli kadın ile U.K. isimli şahıs Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüse binecekleri sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:08 Kaynak: İHA
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