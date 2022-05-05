Evinin önünde düşen kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evinin önünde düşen kadın hastanede hayatını kaybetti

05.05.2022 13:35
Evinin önünde düşen kadın hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da evinin önünde düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da evinin önünde düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde yere düşen 59 yaşındaki Semra S., düştüğü yerden kalkıp evine gitti. Daha sonra rahatsızlanan Semra S., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Semra S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Semra S.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

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Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin önünde düşen kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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