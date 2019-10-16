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Son Dakika 3. Sayfa Evinin önünde düşerek öldü

Evinin önünde düşerek öldü

22 dakika önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde evinin önünde düşerek çenesini yere vuran 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde evinin önünde düşerek çenesini yere vuran 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Olay, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Bağören köyündeki Yukarı Pınar Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Ahmet S.'nin evinin önünde hareketsiz vaziyette yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında, söz konusu yere 112 Acil Servis ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ahmet S.'nin öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede, talihsiz adamın düşmesiyle birlikte çenesini yere vurması sonucu öldüğü kaydedildi.


Ahmet S.'nin 'Ani - doğal ölüm' raporu verilen cenazesinin daha sonra yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.


Öte yandan, talihsiz adamın bugün toprağa verileceği belirtildi. - ISPARTA

Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
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