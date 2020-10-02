Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor - Son Dakika

Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor

BURSA'da Cenk Olcaytuğ (54), çiçeklerle süslediği bahçe duvarının önünde fotoğraf çektirenlerin para atması için saksıların yanına kumbara koydu.

Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor, System.String[]

BURSA'da Cenk Olcaytuğ (54), çiçeklerle süslediği bahçe duvarının önünde fotoğraf çektirenlerin para atması için saksıların yanına kumbara koydu. Toplanan paralarla sokak hayvanlarına mama alan Olcaytuğ, "Bu uygulama sebebiyle çok güzel tepkiler alıyorum" dedi.

Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde müstakil evde yaşayan Cenk Olcaytuğ, 4 yıl önce evinin sokağa bakan duvarının dış cephesini çiçeklerle süsleyip, boyadı. Duvarın önüne bir de bank koyan Olcaytuğ, bir süre sonra buraya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve fotoğraf çektiğini fark etti. Yaşadığı mahalledeki çok sayıda hayvana bakan Olcaytuğ, insanların fotoğraf ilgisini fırsata çevirmeyi planladı. Cenk Olcaytuğ, bahçesine "Fotoğraf çeken dostlar, sokak hayvanları için kumbaraya bağış yapabilirsiniz. Teşekkürler" yazılı bir tabela asıp, yazının yanına bir de kumbara koydu. Duvarın önünde fotoğraf çekilen kişilerin kumbaraya attıkları paralarla mama alan Cenk Olcaytuğ, sokak hayvanlarını besliyor.

'İNSANLAR GÜZEL TEPKİLER VERİYOR'Cenk Olcaytuğ, fikrin nasıl geliştiğini ve insanların nasıl tepkiler verdiğini anlattı. Olcaytuğ, "Evimin duvarını kendi zevkime göre süsledim. İnsanların da bunu beğenip fotoğraf çekmesini değerlendirmek istedim. Buraya bir kumbara koydum ve bu kumbaraya insanlar gönlünden ne kopuyorsa atıyor. Biz bu paralarla mama alıp sokak hayvanlarını besliyoruz. Ben 40 yıldır hayvan bakıyorum ama bu fikir 4 yıl önce gelişti. İnsanlar çok güzel tepkiler veriyor. Biz sadece hayvanlara faydamız dokunsun istiyoruz. İnsanlar orada fotoğraf çekiyor ve gönüllerinden ne kopuyorsa o kadar bağış yapıyor" ifadelerini kullandı.'İNSANLAR GÖNÜLLERİNDEN KOPANI KUMBARAYA ATIYOR'

Fotoğraf çekildikten sonra kumbaraya para atan Dilek Korkmaz, "Bunu yazan kişiyi çok takdir ediyorum. Ben komşusuyum, ben de sürekli hayvanları besliyorum. Dünyada hayvanlara zarar vermekten daha kötü bir şey yok, onlar Rabbimin sessiz kulları. İnsanlar Cenk'in süslediği duvarın önünde fotoğraf çekiniyorlar, daha sonra da gönüllerinden ne koparsa kumbaraya atıyorlar. Hayvanlarımız gerçekten aç, özellikle kış ayları geliyor. Yazın yine çöpten bir şeyler bulabiliyorlar ama kışın aç kalıyorlar. O yüzden ben yapılan şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.


Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor

Osmangazi, Kavaklı, Bakan, Mama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor - Son Dakika

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