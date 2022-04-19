Son dakika haber | Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

19.04.2022 15:37

Son dakika haberlerine göre Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandıGAZİANTEP Gaziantep'te evinin önünde oturduğu esnada sokakta çıkan silahlı kavgada mermilerden birinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce...

Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP Gaziantep'te evinin önünde oturduğu esnada sokakta çıkan silahlı kavgada mermilerden birinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde iki gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, iki gencin ateşlediği silahlardan çıkan mermiler talihsiz kadının başına isabet etmişti. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı adli mercilerce tutuklandı

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini ile yerini tespit ettiği katil zanlısı Mehmet Öztürk isimli şahsı, dün sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına almıştı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gaziantep Adliye'sine sevk edilmişti. Katil zanlısı Mehmet Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber | Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haber | Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haber | Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haber | Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

YORUMLAR
500
Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı EVİNİN ÖNÜNDE ÇAY İÇERKEN BAŞINDAN VURULAN KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ EVİNİN ÖNÜNDE ÇAY İÇERKEN BAŞINDAN VURULAN KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:54 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Çolpan ve Erman'ın evlilik haberi kimleri rahatsız edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement