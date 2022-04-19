Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP Gaziantep'te evinin önünde oturduğu esnada sokakta çıkan silahlı kavgada mermilerden birinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde iki gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, iki gencin ateşlediği silahlardan çıkan mermiler talihsiz kadının başına isabet etmişti. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı adli mercilerce tutuklandı

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini ile yerini tespit ettiği katil zanlısı Mehmet Öztürk isimli şahsı, dün sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına almıştı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gaziantep Adliye'sine sevk edilmişti. Katil zanlısı Mehmet Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.