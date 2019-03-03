Son Dakika Haberleri: Evinin Önünde Ölü Bulundu

Evinin Önünde Ölü Bulundu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir kişi evininin önünden ölü bulundu.

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Kahramanmaraş'ta bir kişi evininin önünden ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi 75. sokak üzerinde Ahmet Çopur (45), evinin önünde baygın bulundu. Aile ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan Ahmet Çopur'u ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çopur'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Ahmet Çopur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

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