Son Dakika Haberleri: Evinin önünde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Evinin önünde ölü bulundu

Evinin önünde ölü bulundu

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Evinin önünde ölü bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 1128. Sokak'ta öğle saatlerinde yaşandı. Kenan Tunç (47) adlı şahsın apartmanın önünde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın cesedi inceleme sonrası Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olduğu belirlenen O.B. ve S.C. adlı 2 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti
Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi, "Türklere vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:42:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin önünde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]