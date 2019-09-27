Son Dakika Haberleri: Evinin önünde ölü bulunmuştu, katili oğlu çıktı
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Evinin önünde ölü bulunmuştu, katili oğlu çıktı

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde, evinin girişinde ölü bulunan ve daha sonra silahla vurulduğu tespit edilen kişinin katili oğlu çıktı.

Evinin önünde ölü bulunmuştu, katili oğlu çıktı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde, evinin girişinde ölü bulunan ve daha sonra silahla vurulduğu tespit edilen kişinin katili oğlu çıktı. Öldürdüğünü emniyette itiraf eden 19 yaşındaki genç, babasının annesine şiddet uygulandığını ve bu nedenle cinayeti planladığını iddia etti.


Olay, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Osman Şaşmaz'ın (43) sabaha karşı evinin önünde yattığını görenler durumu hemen polise haber vermiş, yapılan incelemede Şaşmaz'ın silahla vurularak öldürüldüğü saptanmıştı.


Cinayetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden Şaşmaz'ın oğlu B. Şaşmaz (19) Urla Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cinayeti itiraf etti.


Gencin ilk ifadesinde, babasının annesine kötü davrandığını ve şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. B. Şaşmaz'ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:37 Kaynak: İHA
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