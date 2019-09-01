Son Dakika Haberleri: Evinin önünde otururken koluna yorgun mermi isabet etti
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Evinin önünde otururken koluna yorgun mermi isabet etti

13 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada koluna yorgun mermi isabet eden Fadime Çelen (73) yaralandı.

Evinin önünde otururken koluna yorgun mermi isabet etti, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada koluna yorgun mermi isabet eden Fadime Çelen (73) yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de yaşandı. Evinin önünde oturduğu sırada Fadime Çelen'in koluna nereden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi çekirdeği isabet etti.  Kolundan yaralanan Çelen, çevredeki vatandaşlar tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri Çelen'i yaralayan mermi çekirdeğinin bir düğün sırasında ateşlenmiş olabileceğini değerlendirerek, çalışma başlattı. Tedaviye alınan Fadime Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Tokat
Yeni Mahalle, Erbaa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
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