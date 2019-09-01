Evinin önünde otururken koluna yorgun mermi isabet etti
13 saat önce
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada koluna yorgun mermi isabet eden Fadime Çelen (73) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
TOKAT'ın Erbaa
ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada koluna yorgun mermi isabet eden Fadime Çelen (73) yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında ilçe merkezindeki Yeni Mahalle
'de yaşandı. Evinin önünde oturduğu sırada Fadime Çelen'in koluna nereden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi çekirdeği isabet etti. Kolundan yaralanan Çelen, çevredeki vatandaşlar tarafından Erbaa Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
ekipleri Çelen'i yaralayan mermi çekirdeğinin bir düğün sırasında ateşlenmiş olabileceğini değerlendirerek, çalışma başlattı. Tedaviye alınan Fadime Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Tokat
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