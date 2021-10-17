Evinin önünde pusu kurduğu kişiyi vurdu, ''Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım'' ifadesini verdi - Son Dakika

Bolu'da Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta saat 00.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre A.Y., evine gitmek için sokağa gelip motosikletini park etti.

HUSUMETLİSİNE 4 EL ATEŞ ETTİ

A.Y., motosikletinden indiği sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen C.A.'nin silahlı saldırısına uğradı. C.A: , tabanca ile 4 el ateş açtıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR İMDADINA YETİŞTİ

Mermilerden biri A.Y.'nin ayağına isabet etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

''SELAM YOLLAMIŞLAR BEN DE ALDIM''

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan C.A., polisin araştırması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan C.A., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Selam yollamışlar, ben de selamlarını aldım" diye cevap verdi.