Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç öldü - Son Dakika
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Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç öldü

23.02.2022 00:58
Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç öldü

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeni Mahalle 87048 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Yusuf Yosunkaya sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıkıp, otomobiline doğru geldi. Yosunkaya araca binmek üzereyken yanına yaklaşan şahıslar tabanca ile ateş etti. Açılan ateş sonucu Yosunkaya ağır yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçtı. Çevrede silah seslerini duyan vatandaşlar sokağa çıktıklarında komşularının yaralandığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulansla yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ölen şahsın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

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Seyhan, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç öldü - Son Dakika


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