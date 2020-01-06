Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, kahvehaneye sığındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, kahvehaneye sığındı - Son Dakika

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, kahvehaneye sığındı

6 saat önce

Çorum'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve bir kahvehaneye sığınarak yardım isteyen şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, kahvehaneye sığındı, System.String[]

Çorum'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve bir kahvehaneye sığınarak yardım isteyen şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evinin bulunduğu apartmanın önüne gelen Ferhat S., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan şahıs, evine 20 metre uzaklıktaki kahvehaneye sığınarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletli ve maskeli olduğu iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - ÇORUM

Çorum, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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