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Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı - Son Dakika

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı

10.02.2022 00:21
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı

MALATYA (İHA) – Malatya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı.

MALATYA (İHA) – Malatya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı.

Olay, Yeşilyurt İlçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, işyerini kapattıktan sonra Saltanat Sokak'ta bulunan ikametine yaya olarak ilerleyen H.K.'ye (48) ikametine ulaşmak üzere iken bölgede park halinde olan bir aracın yanında seslenen kimliği henüz belirlemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol bacağına isabet alan H.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayın şüphelisi yaya olarak bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı H.K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde kendisine seslenen tanımadığı bir kişinin daha sonra ateş açtığını belirttiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı

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Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaralandı - Son Dakika
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