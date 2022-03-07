EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN, YARALANDI - Son Dakika
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EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN, YARALANDI

07.03.2022 13:24

Adana'da oturduğu sitenin önünde D.C.S.'nin tabancalı saldırısına uğrayan Nuriye B. (35), ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Adana'da oturduğu sitenin önünde D.C.S.'nin tabancalı saldırısına uğrayan Nuriye B. (35), ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece evden dışarıya çıkan Nuriye B., oturduğu sitenin girişinde iddiaya göre otomobil ile yanına yaklaşan D.C.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli otomobil ile kaçarken, ayağına isabet eden kurşunla yaralanan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuriye B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN, YARALANDI
EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN, YARALANDI
EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN, YARALANDI

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Gürselpaşa Mahallesi, Otomobil, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN, YARALANDI - Son Dakika


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