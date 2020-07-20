Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Adana'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

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Olay, Yüreği İlçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Halil Boy, evinin önünde durduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kimliği öğrenilemeyen kişi Boy'a tabanca ile 6 el ateş açtıktan sonra motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Boy'un göğsüne isabet etti. Boy kanlar içerisinde yere yığıldı. Yakınları Boy'u Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Boy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede 6 adet boş kovan buldu. Boş kovanlar incelemek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 02:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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08:58
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
05:31
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
04:35
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
03:52
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
03:13
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
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