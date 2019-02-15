Son Dakika Haberleri: Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Öldü

Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Öldü

1 saat önce

Adana'da dün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Öldü, System.String[]
Adana'da dün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, 14 Şubat Perşembe günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Fikret Hakverdi (59) evinin önünde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Hakverdi'nin yaralandığını gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine götürülen Hakverdi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hakverdi'nin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

Polis, Çukurova, 14 Şubat, Adana, 3. Sayfa
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