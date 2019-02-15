Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Öldü

Adana'da dün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da dün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, olay, 14 Şubat Perşembe günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Fikret Hakverdi (59) evinin önünde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Hakverdi'nin yaralandığını gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine götürülen Hakverdi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Hakverdi'nin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. - ADANA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı

14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı

Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!

Güzel Oyuncu Bergüzar Korel, Deri Elbisesiyle Yürek Hoplattı