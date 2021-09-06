Evinin önünde su dolu bidona düşen 3 yaşındaki Melek, yaşamını yitirdi - Son Dakika

4 Ağustos Cuma günü Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde meydana gelen olayda evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Melek Güzel, bahçede bulunan su dolu bidonu düştü.

ANNESİ FARK EDİP ÇIKARDI

Düştüğü bidonda fazla su yatan ve boğulmak üzere olan talihsiz çocuğu annesi Gizem Güzel fark ederek çıkardı. Daha sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı.

3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Özel hastanede 3 gün boyunca yaşam savaşı veren küçük Melek, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden küçük Melek'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Karacaburç Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.