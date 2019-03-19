Son Dakika Haberleri: Evinin Önünde Yanan Otomobilinin Kundakladığını İddia Etti

Evinin Önünde Yanan Otomobilinin Kundakladığını İddia Etti

42 dakika önce

Bolu'da bir kişi, evinin önünde park halinde olduğu sırada yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilinin 2 kişi tarafından kundaklandığını iddia etti.

Evinin Önünde Yanan Otomobilinin Kundakladığını İddia Etti, System.String[]
Bolu'da bir kişi, evinin önünde park halinde olduğu sırada yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilinin 2 kişi tarafından kundaklandığını iddia etti.

Olay, sabah 05.30 sıralarında Sümer Mahallesi Döner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yılmaz isimli vatandaş, evinin önüne park ettiği 14 BG 736 plakalı otomobilinin sabah saatlerinde yandığını fark etti. Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda Yılmaz'ın otomobili kullanılamaz hale geldi.

Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade veren Hasan Yılmaz, geçtiğimiz haftasonu bir otomobille gelen 2 kişinin küfürler ederek 'Bu mahalleyi yakacağım' dediğini belirterek, aracının bu şahıslar tarafından kundaklandığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:31:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin Önünde Yanan Otomobilinin Kundakladığını İddia Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]