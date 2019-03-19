Evinin Önünde Yanan Otomobilinin Kundakladığını İddia Etti
42 dakika önce
Bolu'da bir kişi, evinin önünde park halinde olduğu sırada yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilinin 2 kişi tarafından kundaklandığını iddia etti.
Bolu
'da bir kişi, evinin önünde park halinde olduğu sırada yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilinin 2 kişi tarafından kundaklandığını iddia etti.
Olay, sabah 05.30 sıralarında Sümer Mahallesi
Döner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yılmaz
isimli vatandaş, evinin önüne park ettiği 14 BG 736 plakalı otomobilinin sabah saatlerinde yandığını fark etti. Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda Yılmaz'ın otomobili kullanılamaz hale geldi. Emniyet Müdürlüğü
'ne giderek ifade veren Hasan Yılmaz, geçtiğimiz haftasonu bir otomobille gelen 2 kişinin küfürler ederek 'Bu mahalleyi yakacağım' dediğini belirterek, aracının bu şahıslar tarafından kundaklandığını iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:49 Kaynak: İHA
16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi
Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı
Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi