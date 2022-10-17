Evinin önünde yorgun mermi ile yaralandı - Son Dakika
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Evinin önünde yorgun mermi ile yaralandı

17.10.2022 14:08
Evinin önünde yorgun mermi ile yaralandı

GİRESUN'un Görele ilçesinde evinin önünde kışlık odun hazırlayan Şükran Ağaoğlu (67), bacağına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

GİRESUN'un Görele ilçesinde evinin önünde kışlık odun hazırlayan Şükran Ağaoğlu (67), bacağına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Tedavi tamamlanıp, taburcu olan Ağaoğlu, "Rastgele silahla ateş etme işleri artık son bulsun. İnsanların ocağına yangın düşmesin" dedi.

Olay, önceki gün Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde kışlık odun hazırlayan Şükran Ağaoğlu, bir anda bacağında ağrı hissetti. Ağaoğlu, sağ bacağının üst kısmına mermi isabet ettiğini fark etti. Görele Devlet Hastanesi'ne götürülen Ağaoğlu, tedavi altına alındı. Mermi giriş-çıkışı olan bacağına dikiş atılan Ağaoğlu, daha sonra taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, bölgede boş kovan aradı.

'İNSANLARIN OCAĞINA YANGIN DÜŞMESİN'

Şükran Ağaoğlu, "Bir anda bacağımda bir ağrı hissettim. Sonra kanları görünce vurulduğumu anladım. Daha sonra hastaneye kaldırıldım. Bacağımda dikişler var. Çok şükür, kurşun başka bir yerime gelmedi. Nereden geldiği belli olmayan bir kurşun ile ölebilirdim de. Rastgele silahla ateş etme işleri artık son bulsun. İnsanların ocağına yangın düşmesin. Bunu kim yaptıysa; adalet önünde hesap verip, cezasını çeksin" dedi.


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Kaynak: DHA

Çavuşlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinin önünde yorgun mermi ile yaralandı - Son Dakika

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