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Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu - Son Dakika

Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu

03.07.2021 11:23

Adana'da yaşanan olayda evinin önünden zorla bir araca bindirilerek kaçırılan ve 3 gündür ekipler tarafından aranan genç kız, jandarmanın yaptığı baskınla kurtarıldı. 17 yaşındaki kıza dakikalarca sarılan ailesi ve yakınları, kaçıran kişinin en ağır cezayı almasını istedi. Genç kızı zorla alıkoyan 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

Adana'nın Kozan ilçesinde 30 Haziran günü evlerinin önünden bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 3 gündür aranan 17 yaşındaki Z.G, Kozan ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma ile alıkonulduğu Ceyhan ilçesinde kurtarıldı.

AİLESİ SOSYAL MEDYADA OLAYI GÜNDEME GETİRDİ

Kozan'da ailesi ve yakınları tarafından sosyal medya aracılığı ile gündeme getirilen, vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları kapsamında her ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, 36 saat içinde kaçılan Z.G'yi zorla bindirilerek götürüldüğü Ceyhan'daki eve yapılan baskın sonucu kurtardı. Z.G'yi kaçıran zanlı Mustafa Kurnaz ise yakalanarak Kozan'a getirildi.

Z.G'nin ablası 3 gündür yaşadıklarını aktarırken kardeşini alı koyan zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Anne M.G ve kız kardeşi göz yaşlarını eşliğinde kurtarılan Z.G'ye dakikalarca sarıldı.

Evinin önünden kaçırıldıktan sonra üç gündür aranan genç kız, jandarma baskınıyla kurtarıldı

"ÖMÜR BOYU MÜEBBET ALMASINI İSTİYORUM"

Z.G'nin Ablası F.G " Jandarmamızdan devletimizden Allah razı olsun. Ben Adana'da oturuyorum. Annem köyde. Önce bu zanlı yengemi düşürüyor. Yengemi darp ediyor ondan kurtulunca kardeşimi arabaya zorla bindiriyor. Benim kardeşim 17 yaşında çocuk daha. Üniversite sınavına girdi, ebelik okuyor. Aklımıza gelemezdi başımıza geleceği. Ömür boyu müebbet almasını istiyorum. Öldürülen kadınlar var. Buna bir yasa gelsin gerekirse idam edilsin. Kadınlara çocuklara bu zorbalık olmasın. Allah devletimizden razı olsun biz kurtardık o da inşallah ömür boyu hapis yatar" dedi.

İFADESİNİN ARDINDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Z.G.'yi zorla alıkoyan Mustafa Kurnaz'ın (28) Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Kozan adliyesinde hakim karşına çıkacak.

Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu

Mustafa Kurnaz, Ceyhan, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu - Son Dakika
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