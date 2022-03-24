Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum" - Son Dakika
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Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum"

24.03.2022 13:58

Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum" KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir vatandaş evinin önüne sürekli gelen tilkiyi eliyle besledi.

Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum"

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir vatandaş evinin önüne sürekli gelen tilkiyi eliyle besledi. "O benim arkadaşım, uğurum" diyen kadının tilkiyle diyaloğu tebessüm ettirdi.

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesini mesken tutan bir tilki Hediye Gökmen isimli vatandaşın evinin önüne yiyecek aramak için geldi. Bahçedeki tilkiyi fark eden Gökmen, dolabından çıkardığı etle tilkiyi besledi. "O benim arkadaşım, uğurum. Benim tavuklarıma hiç dokunmuyor yavrum" ifadelerini kullanan Gökmen'in tilkiyle diyaloğu tebessüm ettirdi.

Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: O benim arkadaşım, uğurum
Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: O benim arkadaşım, uğurum
Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: O benim arkadaşım, uğurum

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DOST Partisi, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: 'O benim arkadaşım, uğurum' - Son Dakika


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