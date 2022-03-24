Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum" - Son Dakika

Evinin önüne gelen tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: "O benim arkadaşım, uğurum"

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir vatandaş evinin önüne sürekli gelen tilkiyi eliyle besledi. "O benim arkadaşım, uğurum" diyen kadının tilkiyle diyaloğu tebessüm ettirdi.

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesini mesken tutan bir tilki Hediye Gökmen isimli vatandaşın evinin önüne yiyecek aramak için geldi. Bahçedeki tilkiyi fark eden Gökmen, dolabından çıkardığı etle tilkiyi besledi. "O benim arkadaşım, uğurum. Benim tavuklarıma hiç dokunmuyor yavrum" ifadelerini kullanan Gökmen'in tilkiyle diyaloğu tebessüm ettirdi.