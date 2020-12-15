Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti - Son Dakika

Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti

15.12.2020 16:28

Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti Sokağa çıkma kısıtlamasında yaşanan trafo kavgası Halk Günü'nde valiye intikal etti Vali Gökmen Çiçek, yardımcısının beldede keşif yaptıktan sonra sorunun çözümü için hareke geçileceğini söyledi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa...

Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti

Sokağa çıkma kısıtlamasında yaşanan trafo kavgası Halk Günü'nde valiye intikal etti

Vali Gökmen Çiçek, yardımcısının beldede keşif yaptıktan sonra sorunun çözümü için hareke geçileceğini söyledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekiplerine evlerinin önüne trafo dikmesine karşı çıkan vatandaşlar, Vali Gökmen Çiçek'e gelerek Düzağaç Belediye Başkanını Muammer Işıklı'yı şikayet etti. Vali Çiçek, vali yardımcısının beldede keşif yaptıktan sonra sorunun çözümü için hareke geçileceğini söyledi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından her hafta düzenlenen 'Halk Günü' toplantısında bu hafta vatandaşlar toplantıya katılarak Vali Çiçek'e sorunlarını anlattı. Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu evlerinin önüne elektrik trafosu konulmak istenen vatandaşlar ile belediye ekipleri arasında arbede yaşandı. Evlerinin önüne elektrik trafosu dikilen vatandaşlar belediye meclis üyesinin kendi evinin önünde bulunan trafoyu 'manzarayı kapatıyor' gerekçesi ile ahşap olan evinin önüne koyulduğunu öne süren Ayşe Yılgın, "Belediye başkanı belediye meclis üyesinin evinin önünde bulunan trafoyu eşim yok, oğlum Kıbrıs'ta asker kimsem yok diye getirdi benim kerpiç evimin önüne koydu. Belediye meclis üyesi evinin görüntüsü bozuluyor diye yıllardır duran trafoyu getirdi benim evimin önüne koydu" diyerek fotoğrafları Vali Gökmen Çiçek'e göstererek trafonun olası bir yangından hayatını tehlikeye soktuğunu dile getirdi.

Vali Gökmen Çiçek, vali yardımcısının beldeye giderek konuyu yerinde inceleyeceğini ve sorunun çözümü için harekete geçeceklerini belirtti.

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan ise Yılgın "Sokağa çıkma yasağının olduğu günü fırsat bilip getirip evimin önüne trafo dikiyorlar. Koca ana trafo dikiyorlar, direk falan dikseler zaten karşı koymayacağız. Trafo çatısına dayanıyor, benim evim ahşap ev ve yangın çıkma ihtimali çok yüksek. Yangın direk benim çatımdan tutacak" diye konuştu.

Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti
Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti
Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti
Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti
Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti

Sinanpaşa, Düzağaç, Afyon, Trafo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evinin önüne trafo diken belediye başkanını valiye şikayet etti - Son Dakika


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