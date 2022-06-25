İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İrfan Dolapcı ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emekli avukat Dolapcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evinin penceresinden beton zemine düşerek ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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