Evinin penceresinden beton zemine düşerek ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evinin penceresinden beton zemine düşerek ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

25.06.2022 14:25

Evinin penceresinden beton zemine düşerek ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı Bolu'da, evinin penceresinden 10 metre yükseklikteki beton zemine düşerek hayatını kaybeden alzheimer hastası emekli avukat İrfan Dolapcı son yolculuğuna uğurlandı.

Evinin penceresinden beton zemine düşerek ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

BOLU - Bolu'da, evinin penceresinden 10 metre yükseklikteki beton zemine düşerek hayatını kaybeden alzheimer hastası emekli avukat İrfan Dolapcı son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün Bahçelievler mahallesi Muzaffer Işın caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzheimer hastası emekli avukat İrfan Dolapcı yaşadığı 5 katlı apartmanın 2'inci katındaki evinin penceresinden dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Dolapcı'nın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İrfan Dolapcı ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emekli avukat Dolapcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İrfan Dolapcı'nın cenazesi, bugün Siteler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar mezerlığına defnedildi. Dolapcı'nın cenazesine ailesi, sevenleri ve avukatlar katıldı.

YORUMLAR
500
Evinin penceresinden beton zemine düştü Evinin penceresinden beton zemine düştü Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin penceresinden beton zemine düşerek ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 İşine son verilen genç intihar etmek istedi, çocukluk arkadaşı 4 saat süren uğraş sonunda ikna edebildi
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:17 Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 15:12:28. #1.12#
SON DAKİKA: Evinin penceresinden beton zemine düşerek ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement