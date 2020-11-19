Evinin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Evinin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi
19.11.2020 22:03
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Orhangazi'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kızının evde olduğu bir esnada dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Süheyla Ata (50) ağır yaralandı. Kızı tarafından fark edilen Ata için olay yerine ambulans çağrıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süheyla Ata burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı haber alan Süheyla Ata'nın eşi Ramiz Ata ve 2 çocuğu hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis talihsiz kadının pencereden nasıl düştüğüne ilişkin inceleme başlattı. - BURSA
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