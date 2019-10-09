Son Dakika Haberleri: Evinin penceresinden havaya ateş açan kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Evinin penceresinden havaya ateş açan kişi yakalandı

Evinin penceresinden havaya ateş açan kişi yakalandı

1 saat önce

Isparta'da evinin penceresinden silahla havaya ateş eden kişi, yakalandı.

Isparta'da evinin penceresinden silahla havaya ateş eden kişi, yakalandı.

Bağlar Mahallesi 2702 Sokak'taki iki katlı binanın üst katında yaşayan Cemil E'nin evinin penceresinden silahla havaya ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de bölgede önlem aldı.

Bir süre yanına kimseyi yaklaştırmayan Cemil E, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve polislerin çabası sonucu ikna edildi.

Yanındaki çocuğu ve elindeki silahla aşağıya inen Cemil E, rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Evinin penceresinden havaya ateş açan kişi yakalandı

Bağlar Mahallesi, Isparta, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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