Sosyal medyada yayınlanan kelebek fotoğrafı, kısa sürede gündeme oturdu. Bir vatandaşın evinin penceresine konan kelebekteki silüet, kısa sürede göze çarpıyor.
Söz konusu silüet en çok ünlü sanatçı Ahmet Kaya'ya benzetildi. Kaya'nın kliplerinin profil resminde kullanılan fotoğrafıyla, kelebekteki siluetin benzeştiği yorumları yapıldı.
Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme oturdu. Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayranları, "Onu bu vesileyle bir kez daha anmış olduk" ifadelerini kullandı.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Yaşam › Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı! - Son Dakika