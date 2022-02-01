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Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı! - Son Dakika

Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı!

01.02.2022 00:08
Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı!

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, kısa sürede gündem oldu. Buna göre evin penceresine konan kelebekteki silület büyük şaşkınlık yarattı. Silületi bazıları ünlü sanatçı Ahmet Kaya'ya benzetti.

Sosyal medyada yayınlanan kelebek fotoğrafı, kısa sürede gündeme oturdu. Bir vatandaşın evinin penceresine konan kelebekteki silüet, kısa sürede göze çarpıyor.

BAZILARI AHMET KAYA'YA BENZETTİ

Söz konusu silüet en çok ünlü sanatçı Ahmet Kaya'ya benzetildi. Kaya'nın kliplerinin profil resminde kullanılan fotoğrafıyla, kelebekteki siluetin benzeştiği yorumları yapıldı.

"BU VESİLEYLE ANMIŞ OLDUK"

Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme oturdu. Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayranları, "Onu bu vesileyle bir kez daha anmış olduk" ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf:

Evinin penceresine konan kelebekteki detayı fark edince, hayatının en büyük şokunu yaşadı
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Ahmet Kaya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
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