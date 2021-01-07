Evinin salonunda hayat verdiği kolan dokumacılığı pandemi döneminde ek geliri oldu - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Gülbahar Karahasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kaldığı süreyi "kolan" adı verilen rengarenk kuşakları dokuyup satarak değerlendiriyor.

Ordu Mevlüde-Rıfat Poyraz Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım personeli olarak görev yapan 45 yaşındaki Karahasan, salgın sürecinde 14 gün çalışıp 14 gün de evinde kalıyor.

Karahasan, evdeki vaktini değerlendirmek için çocukluğunda yaylada babaannesinden öğrendiği ve belirli aralıklarla hobi amacıyla yaptığı unutulmaya yüz tutmuş kolan dokumacılığına başladı.

Farklı renklerde aldığı ipleri, karşılıklı iki koltuğa bağlayıp ahşap parçalar yardımıyla dokuyan Karahasan, sipariş yoluyla sattığı ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

İki çocuk annesi Karahasan, AA muhabirine, salgın dolayısıyla genellikle 14 gün çalıştığını, 14 gün ise evinde kaldığını söyledi.

İzinli olduğu günlerde evinde bulunduğunu anlatan Karahasan, şöyle konuştu:

"Babaannemin yaptığı yöreye has kolan dokumacılığı vardı. Evde can sıkıntısı nedeniyle ne yapabilirim diye düşündüm. Kıyafetin beline kemer, fotoğraf makinemi taşımak için ip yapayım derken başladım ve devam ettim. Etrafımdakiler ip rengi tercih ederek talepte bulundular. Açıkçası pandemi döneminde benim için çok iyi oldu. Evde vaktimi çok iyi geçirdim, onun dışında da ek gelir sağladım. Beni bu dönemde bayağı bir rahatlattı."

Karahasan, yörede köyden yaylaya çıkan kadınların, çimenlikte kurdukları alanda dokumacılık yaptıklarını belirterek, "Ben de evde koltukların bacaklarına ipleri bağladım. En güzel tarafı da evdesiniz ve yağmur yağmayacak, hemen bitirip kaldırmanız gerekmiyor. Çayınızı kahvenizi alıyorsunuz, arada mola veriyorsunuz. Ev ortamında daha keyifli hale geldi." dedi.

"Geçen hafta 10'a yakın dokuma yaptım"

Geçen hafta 10'a yakın dokuma yaptığını ve bunun da bütçesine bayağı katkı sağladığını anlatan Karahasan, "Sosyal medyadan bana ulaşanlar oluyor. Bana renkleri söylüyorlar ve ne istediklerini belirtiyorlar. O gün oturup onu dokuyorum. Hakikaten unutulmaya yüz tutmuş bir iş olduğu için olumlu cümleler alıyorum, 'Babaannemin zamanından kalma, beni o günlere götürdünüz' şeklinde." ifadesini kullandı.

İnsanların geçmişi hatırlattığı için süs amacıyla kullanmak üzere talepte bulunduğunu dile getiren Karahasan, fındık ve odun taşıma kolanı, elbise kemeri, çanta ve fotoğraf makinesi sapı gibi siparişler aldığını aktardı.

Karahasan, babaannesinin kendisini arayarak onların kültürünü yaşattığını söylediğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Avusturalya'da yapılması planlanan tanıtım organizasyonuna İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce davet edildiğini de belirten Karahasan, kazancının dışında bölge kültürünü tanıtmayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını söyledi.

"Yöredeki el sanatlarını dünyaya sunmak istiyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise kolan dokumacılığının, bölgede özellikle geçmişte kullanılan, yaşama dair vazgeçilmezlerden olduğunu ifade etti.

Ordu'nun köklü ve zengin bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Toparlak, Avusturalya'da gelecek yıl düzenlenecek bir organizasyonda Ordu kültürünü tanıtacaklarını, yöredeki el sanatlarını salgın sonrasında düzenlenecek festivallerde dünyaya sunmak istediklerini sözlerine ekledi.