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Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi - Son Dakika

Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi

25.01.2022 10:28

Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi Osmaniye'de floresan lamba ve elektrikli soba düzenekli kasaların içerisinde 2 bin 500 kök kenevir fidesi yetiştiren zanlı tutuklandı Osmaniye'de evinin salonuna kurduğu floresan lamba ve elektrikli soba düzenekli kasaların içerisinde 2 bin 500 kök...

Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi

Osmaniye'de floresan lamba ve elektrikli soba düzenekli kasaların içerisinde 2 bin 500 kök kenevir fidesi yetiştiren zanlı tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de evinin salonuna kurduğu floresan lamba ve elektrikli soba düzenekli kasaların içerisinde 2 bin 500 kök kenevir fidesi yetiştiren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sumbas ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaret kapsamında M.K. ile E.O. isimli şahsıların adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında şahısların ev ve bahçelerinde geniş çaplı arama yapıldı. Şüpheli M.K.'nın evinde yapılan aramada floresan lamba ve elektrikli soba düzenekli kasaların içerisinde 2 bin 500 kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Şüpheli M.K. ile E.O. olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi
Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi
Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Osmaniye, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi - Son Dakika


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