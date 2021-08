Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu - Son Dakika

Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Can P. (40), evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Can P. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi Kayacı Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Dairede yaşayan Can P., ismi öğrenilemeyen kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabanca ile Can P.?nin sol bacağına bir el ateş etti. Can P. kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can P., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.