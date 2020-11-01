Evinin sokağında cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Evinin sokağında cansız bedeni bulundu

01.11.2020 14:48
Evinin sokağında cansız bedeni bulundu, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Deniz Çınar (23), evinin bulunduğu sokakta, ölü bulundu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Deniz Çınar (23), evinin bulunduğu sokakta, ölü bulundu. Sırtında kesici alet yarası bulunan Çınar'ın, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Akyeniköy Mahallesi'nde kurulan semt pazarına saat 04.00 sıralarında gelen pazarcılar, yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sırtında kesici alet yarası bulunan kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, ölen kişinin, bir demir doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan Deniz Çınar olduğunu tespit etti. Çınar'ın, olayın meydana geldiği Pınar Sokak'taki evlerinde dedesi ve ninesi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Deniz Çınar'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Evinin sokağında cansız bedeni bulundu
Evinin sokağında cansız bedeni bulundu
Evinin sokağında cansız bedeni bulundu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinin sokağında cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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