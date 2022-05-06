Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: "Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu" - Son Dakika
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Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: "Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu"

06.05.2022 12:51

Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: "Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu" Elazığ'da dün meydana gelen sağanak yağış sonrası evini su basma anını gözyaşları içerisinde izleyen afetzede Mehmet Sait Karadağ, "Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu.

Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: "Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu"

ELAZIĞ - Elazığ'da dün meydana gelen sağanak yağış sonrası evini su basma anını gözyaşları içerisinde izleyen afetzede Mehmet Sait Karadağ, "Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu. Bir sıkıntı yaşamadık. Afettir Allah'tan gelmiş, başımızın gözümüzün üstüne yapabileceğimiz bir şey yok. Allah bütün afetzedelere yardım etsin" dedi.

Elazığ'da sağanak yağış ve dolu 2 gündür aralıklarla etkili olmuş birçok ev ve iş yerini su basmıştı. Bunlardan biri de Çatalçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Karadağ ailesinin eviydi. Evini su basan Mehmet Sait Karadağ çaresiz bir şekilde evine dolan suyu gözyaşları içerisinde izlemişti. Karadağ ailesi bugün sabahın erken saatlerinde kalkarak evlerine dolan suyu boşalttı. Eşyaların tamamen gittiğini belirten Mehmet Sait Karadağ, can kaybı vermedikleri için bir nebzede olsun mutlu olduklarını söyledi.

Dün öğleden sonra başlayan yağmurun 2 saat sürdüğünü ve evlerini su bastığını dile getiren Mehmet Sait Karadağ, "Ev tamamen su doldu. Eşyalarımız zaten tamamen gitti. Eşya önemli değil. Allah'a hamt olsun canımız sağ çocuklarımız kurtuldu. Bir sıkıntı yaşamadık. Afettir Allah'tan gelmiş, başımızın gözümüzün üstüne yapabileceğimiz bir şey yok. Allah bütün afetzedelere yardım etsin. Rabbim bir daha yaşatmasın. Evin içerisi zaten yarıdan fazla doldu. Eşyalarımız zaten suyun üstündeler. Kurban olayım Allah'a bu duruma bir çare versin. Eşyalar çok önemli değil, insan bir şekilde sarar ama yarın veya ertesi gün tekrarlanması durumunda bizleri gerçekten çok güç duruma sokacaktır. Yetkililerimizden bu soruna bir çare bulmalarını istiyorum" dedi.

Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu
Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sular altında kalan evini gözyaşlarıyla izleyen afetzede: 'Allah'a hamt olsun canımız sağ, çocuklarımız kurtuldu' - Son Dakika


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