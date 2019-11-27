Son Dakika Haberleri: Evinin Sultanları filede karşı karşıya geldi
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Evinin Sultanları filede karşı karşıya geldi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evinin Sultanları' projesi devam ediyor.

Evinin Sultanları filede karşı karşıya geldi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evinin Sultanları' projesi devam ediyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evinin Sultanları' projesi Kayseri'de tüm hızıyla sürüyor. 'Evinin Sultanları' projesi kapsamında, Develi Kız Yurdu'ndaki kadın personeller arasında Voleybol Turnuvası yapıldı.


Develi Kız Yurdu'daki 10 kadın, 'Evinin Sultanları' projesi çerçevesinde filede hünerlerini sergiledi. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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