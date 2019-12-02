Son Dakika Haberleri: Evinin Sultanları ve Sokaklar Bizim Turnuvası sona erdi
Son Dakika Spor Evinin Sultanları ve Sokaklar Bizim Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor

Evinin Sultanları ve Sokaklar Bizim Turnuvası sona erdi

6 saat önce

Isparta'da sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Evinin Sultanları ve Sokaklar Bizim Turnuvası sona erdi, System.String[]

Isparta'da sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenlendi.


'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası ve 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvasına toplam 28 takım katıldı. Her iki turnuvanın final müsabakaları 1 Aralık 2019 Pazar günü gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeleri final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara madalya, kupa ve teşekkür belgeleri ödül töreniyle takdim edildi.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası ve 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvalarının devam edeceğini söyleyerek, katılım sağlayan tüm takımlara teşekkür etti. - ISPARTA

basketbol, voleybol, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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