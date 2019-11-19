Son Dakika Haberleri: Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası başladı
Son Dakika Spor Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası başladı

6 saat önce

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenleniyor.

Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası başladı, System.String[]

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenleniyor.


'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası Işıkkent Spor Salonunda dün start aldı. Voleybol turnuvasına 15 takım katılım gösteriyor. 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası bugün başlayacak. Basketbol turnuvasına 13 takım katılım sağlıyor. Her iki turnuva da 1 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen turnuvalara tüm halkı davet etti. - ISPARTA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt!
Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! Şenol Güneş'in dünürü Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:36:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]