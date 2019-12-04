Son Dakika Haberleri: Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları
Son Dakika Yaşam Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları - Son Dakika

Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları

6 saat önce

Adana'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın evinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi.

Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları, System.String[]

Adana'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın evinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi. Dalkılıç, "Ben neyle ilaç içeceğim. Param yok ki su alayım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Eşi 19 yıl önce vefat eden 3 çocuk annesi Kadriye Dalkılıç (58), eşinden aldığı bin 200 lira emekli maaşıyla ve kafelerde bulaşıkçılık yaparak geçinirken, 2 sene önce kızını evlendirmek için kredi çekti. Aylık 800 lira kredi borcu ödeyen kadın, 1 buçuk yıl önce ise KOAH hastalığı nedeniyle makineye bağlandı ve çalışamaz hale geldi.


Su kesildi, bulaşıklar birikti


Son 1 buçuk yıldır sadece 400 lira ile 1 kızıyla geçinmeye çalışan Kadriye Dalkılıç, evine gelen su faturalarını da ödeyemedi. Toplam birikmiş 3 bin 700 lira olan su faturası nedeniyle Dalkılıç'ın evinin suyu ASKİ tarafından kesildi. KOAH hastalığı nedeniyle oksijen makinesini su ile kullanan ve ilaçlarını suyu kesildiği için içemeyip bulaşıklarını yıkayamayan kadın, gözyaşlarına boğuldu.


2 sene daha kredi borcu olduğunu söyleyen Kadriye Dalkılıç, "2 yıl beni idare etsinler 2 yıl sonra borcum bitiyor. Bana 400 lira kalıyor ama ödeyemiyorum, karnımı doyuramıyorum. Kredi borcum var 2 yıl önce kız evlendirdim onun borcunu hala ödüyorum. Üst üste kredi çektim. Evin suyunu kestiler. Ben neyle ilaç içeceğim. Param yok ki su alayım" diye konuştu.


"Kızıma harçlık veremiyorum"


Maddi açıdan çok zor durumda olduğunu kaydeden Dalkılıç, okula giden kızına harçlık bile veremediğini söyleyerek, "Bana komşum ekmek veriyor. Bayat ekmeği yedim ben. 2 yıl elektrik ve suyumu yatırsınlar başka bir şey istemiyorum. Yemek yapamıyorum. Banyo yapamıyorum. Bu yaştan sonra dilencilik mi yapayım" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana, KOAH, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
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