EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI

09.05.2022 13:03

ŞİŞLİ'de tek başına yaşadığı dairede 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı kardeşi çıktı.

ŞİŞLİ'de tek başına yaşadığı dairede 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı kardeşi çıktı. Polis, şüpheliyi olaydan sonra kaçtığı Beyoğlu'ndaki otelde gözaltına aldı. Poliste çelişkili ifadeler veren şüphelinin olayın sebebi konusunda bir şey söylemediği öğrenildi.

Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan Cenk Çağın Ünlü, 6 Mayıs 2022 tarihinde evinin terasında öldürülmüş bir halde bulundu. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonucu olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla açtıkları Cenk Çağın Ünlü'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, başlattıkları soruşturmada binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde bir kişinin elinde bavulla çıktığını belirledi. Polis katil olabileceğini değerlendirdiği şüpheliyi kamera görüntülerini kullanarak Beyoğlu'nda bir otele kadar izledi. Bu otelde kaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

Polis cinayet şüphelisi olarak Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşi Cem İ.Ü.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu. Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Şüphelinin ağabeyini neden öldürdüğüne yönelik bir şey söylemediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Cem İ.Ü. adliyeye sevk edildi.

EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI
EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI
EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI
EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI
YORUMLAR
500
3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak 3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi 'öleceğim' diyerek köprüden aşağı atladı Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi 'öleceğim' diyerek köprüden aşağı atladı

Cinayet, Beyoğlu, Mayıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
12:19 Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı
12:18 Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:18:35. #1.11#
SON DAKİKA: EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement