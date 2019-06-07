Son Dakika Haberleri: Evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiası
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Evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiası

39 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiası, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada, evin teras katında saksılara ekilmiş Hint kenevirleriyle karşılaştı.
Saksıdaki 150 kök Hint keneviri, imha edilmek üzere ekipler tarafından söküldü.
Gözaltına alınan A.S, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:56 Kaynak: AA
Gaziantep, Nizip, Güncel
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