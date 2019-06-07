Evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiası
39 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:56 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada, evin teras katında saksılara ekilmiş Hint kenevirleriyle karşılaştı.
Saksıdaki 150 kök Hint keneviri, imha edilmek üzere ekipler tarafından söküldü.
Gözaltına alınan A.S, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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