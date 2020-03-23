Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi - Son Dakika

Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi

6 saat önce

ANTALYA'da DJ Berk Batı, sağlık çalışanları başta olmak üzere görev başındaki tüm kamu personeli için evinin terasında DJ performansı sergiledi.

Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi, System.String[]

ANTALYA'da DJ Berk Batı, sağlık çalışanları başta olmak üzere görev başındaki tüm kamu personeli için evinin terasında DJ performansı sergiledi. Batı'nın performansına komşuları da alkışla destek verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 15 bine dolayında insanın yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık çalışanları büyük mücadele veriyor. Dışarı çıkmayıp evlerinde salgından korunmaya çalışan vatandaşlar ise saat 21.00'de sağlık çalışanlarına moral ve destek amacıyla evlerinin balkonundan ve pencerelerinden alkış tuttu. Sağlık çalışanlarına moral olması için yapılan bu eylem kısa sürede tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı.

Antalya'da eğlence mekanlarının ve konserlerin sevilen ismi DJ Berk Batı, farklı bir çalışmaya imza attı. Batı, evinin terasına kurduğu DJ kabininde Murat Göğebakan'ın 'Vazgeçilmiyor' parçasını saat 21.00'de sağlık çalışanları başta olmak üzere görevi başındaki tüm kamu personeli için çaldı.

Batı'nın DJ performansı mahalleli tarafından alkışlarla desteklenirken bazı vatandaşların evlerinin balkonunda meşale yakması dikkati çekti.

DJ Berk Batı, her zaman konser ve eğlence mekanlarında performans sergilediğini, kendisinin de evden dışarı çıkmayarak koronavirüse karşı tedbir aldığını söyledi. İnsanlar evlerinden çıkmazken özellikle sağlık çalışanlarının zorlu bir görev üstlendiğini anlatan Batı, onlar için birkaç parça çalarak destek olduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade etti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:37 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi         
21:31
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak         
13:42
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor         
09:49
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 06:31:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]