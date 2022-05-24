Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı

24.05.2022 20:03

Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı Kocaeli'de 3 katlı binanın terasından beton zemine düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de 3 katlı binanın terasından beton zemine düşen 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Ceviz Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Doruk Torun, evinin teras katındayken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Torun'u kanlar içinde yerde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Torun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Torun'un hayati tehlikesi sürüyor.

Olayı anlatan vatandaş, "Çocuk 3 katlı binanın teras katından zemine düşmüş. Çocuğu tanımıyorum ama futbolcu olduğunu duydum" dedi. Torun'un Tütünçiftlik Spor Kulübü'nde kaleci olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı
Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı
Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı
Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Amatör balıkçılar balık tutmak için, çocuklar geleneksel oyunlarda birinci olabilmek için yarıştı Amatör balıkçılar balık tutmak için, çocuklar geleneksel oyunlarda birinci olabilmek için yarıştı İzmit Körfezi'ni 'Pusula denizanaları' bastı İzmit Körfezi'ni 'Pusula denizanaları' bastı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Ceviz, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 20:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: Evinin terasından beton demine düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement