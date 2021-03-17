Evinin üst katını kütüphaneye çeviren emekli öğretmen kitap sevgisiyle örnek oluyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evinin üst katını kütüphaneye çeviren emekli öğretmen ve yazar Mustafa Can (71), kitaplarına özenle bakıyor.

4 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Can, AA muhabirine, ilkokuldan beri okumayı çok sevdiğini, yazdığı 60'ın üzerinde kitaptan 13'ünün yayımlandığını anlattı.

Türkiye ve Almanya'daki çeşitli üniversitelerde okutman olarak çalıştığını, 42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2014'te Köln şehrinde emekli olduğunu aktaran Can, ilk yazdığı eserin şiir kitabı olduğunu söyledi.

"Kitaplarımın yüzde 90'ını okudum"

Yazmanın, kendisi için bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Can, "Türk insanına, faydalanacakları eserler bırakmak için gayret sarf ediyorum. Sevgi ağırlıklı hayata bakışım var. İnsanın, kendi iç dünyasındaki rahatsızlığı, okuyarak gidereceği kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Bütün kazancını kitaba yatırdığına, 10 binin üzerinde eserinin bulunduğuna dikkati çeken Can, kütüphane oluşturmak için dubleks ev satın aldığını kaydetti.

Can, "Kitaplarımın arasında bulunmak bana heyecan ve zevk veriyor. Bana lazım olanların yüzde 90'ını okuduğumu zannediyorum. 15 saat masanın başındayım. Zaman zaman masanın başında okurken, yazarken nerede olduğumu unutuyorum, kendi kendime konuşmasam bunu bilemiyorum." diye konuştu.

"Mezara kadar kitaplarımla olmayı düşünüyorum"

Çocuklara ve gençlere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezara kadar kitaplarımla olmayı düşünüyorum. Sabahları yatağımdan kalktığımda kitap raflarının önünde bir tur atıyorum. Onları okşuyorum. Benden sonra çocuklarım kütüphanemi, kitaplarımı ne yaparlar, nasıl değerlendirirler bilemiyorum ama her zaman kütüphaneli evim anılacak. İleride burasının bir yazarın evi olarak ziyaret edilmesini arzu ediyorum."

Mustafa Can, güvenebileceği kişilere okumaları için kitaplarını ödünç verebileceğini kaydetti.