'Evinin ustası' kadınlar

ANTALYA'da, 'Evimin Ustasıyım' projesi kapsamında kadınlar, elektrik ve su tesisat tamirat işleri eğitimi alıyor. İngiliz anahtarından kargaburnuna, kontrol kaleminden penseye her türlü aleti kullanmayı öğrenen kadınlar, 'evinin ustası' olmak için çalışıyor.'Kadın Dostu Kent' unvanına sahip Muratpaşa Belediyesi, kadınlara destek amaçlı yeni projeler geliştiriyor. Belediye, kadınların evlerinin elektrik ve su tesisatında karşılaştıkları basit arızaları onarmalarını sağlamak için Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla 'Evimin Ustasıyım' projesi başlattı. İngiliz anahtarından kargaburnuna, kontrol kaleminden penseye her türlü alet kullanma becerisi kazandırılan kurslara, 65 kadın kayıt yaptırdı.Kent merkezindeki Giritli Kadın Dayanışma Merkezi'nde başlayan 'Evimin Ustasıyım' projesinde kadınlara elektrik ve su tesisatının temel eğitimleri veriliyor. Kursiyerler, priz ve ampul değişikliği, elektrik sigortasının doğru kullanımı, musluk ve conta değiştirme konularında eğitim görüyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar, 8-10 kişilik gruplar halinde farklı gün ve saatlerde yapılıyor.KADINLARA ELEKTRİK VE SU TESİSATI EĞİTİMİ'Evimin Ustasıyım' projesi hakkında bilgi veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye olarak kadınlar için yararlı projeler geliştirdiklerini anlattı. Başkan Uysal, "Bir ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Tesisatçı, ara eleman bulmak günümüzde zorlaştı. Doyasıyla sorunu en çok yaşayan kadınlar. Projeyi Kadın Aile Müdürlüğümüz tasarladı. Kadınların evde yaşadığı zorlukları eğitim vererek çözmeye çalışıyoruz. Şu an elektrik ve su tesisatının temel eğitimleri veriliyor. Bundan sonraki eğitimlerde boya, badana, alçı gibi konularda eğitim verilecek. Talep çok yoğun. 4 yıllık üniversite mezunumuz çok fazla ama ara eleman sıkıntısından dolayı bu işlerde evde kadın sorun yaşayabiliyor. Bu yüzden kadınlara doğrudan eğitim veriyoruz" diye konuştu.'ERKEKLERE MÜNHASIR GİBİ GÖRÜLEN İŞLERİ KADINLAR DA YAPABİLİR'Kadının işgücü olarak, geçmişte erkeğin yapmasına alışılan alanlara kaydığını belirten Uysal, bu düşüncenin toplumda çok geciktiğini anlattı. Başkan Uysal, "Dünyaya baktığınızda kadınlar bu işleri yapabiliyor. Kadınlar birçok yerde şoförlük ve ustalık yapıyor. Erkeklere münhasır gibi görülen bu işlerin çoğunu kadınlar da yapabilir. Biz de belediye olarak bu duruma adapte oluyoruz" dedi.KADINLAR EVDEKİ KÜÇÜK ARIZALARI GİDERECEKUsta öğretici Cengiz Aslan ise kadınlara evdeki küçük arızaları giderme konusunda ilk olarak iş güvenliğini sağlamak için sigorta eğitimi verdiklerini söyledi. Cengiz Aslan, priz değişimi, su contası değişimi, klozetlerin kapak değişimi gibi küçük temel bilgiler ve hangi aletleri kullanmaları gerektiğini öğrettiklerini kaydetti.'KADIN EVİNİN BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKLA SORUMLUR'Proje kursiyerlerinden Binnaz Küskü (55) de "Böyle bir kursa ihtiyacımız vardı. Hem evimizin ekonomisine katkı olacak hem de bu konularda bilgimiz artacak. Kadınların elektrik konusunda korkuları var. Böylelikle bu korkularımızı yenmiş olacağız. Şu an priz değiştirme pratikleri yapıyorum. Evimin ustası olacağım" diye konuştu.Kursiyerlerde Aynur Baycın (58) ise "Evimin ihtiyaçlarını kendim gidermek istiyorum. Başkalarına muhtaç olmayıp ayaklarımın üzerinde durmayı seviyorum. O yüzden eksiklerimi tamamlamaya geldim. Kadın sadece çocuk büyütmekle değil, evinin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur" diye konuştu.