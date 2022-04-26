5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu

26.04.2022 15:03

5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu Samsun'da 5 çocuk babası bir kişi evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu

SAMSUN - Samsun'da 5 çocuk babası bir kişi evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Kazırkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk babası S.K.yakınları tarafından evinin yanındaki barakada tabancayla kafasından vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis olayın yaşandığı barakada incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu
5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 çocuk babası adam evinin yanındaki barakada kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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