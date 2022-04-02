Evinin yanmasına kalbi dayanmadı - Son Dakika
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Evinin yanmasına kalbi dayanmadı

02.04.2022 11:20
Evinin yanmasına kalbi dayanmadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangında, evinin yandığını görerek fenalaşan 59 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangında, evinin yandığını görerek fenalaşan 59 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, ilçeye bağlı 3 Eylül Mahallesi İzmirli Bağ mevkii Kümevleride meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, Mustafa Kuyucu'nun (59) tek başına yaşadığı prefabrik ev alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada Kuyucu, fenalaşarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

Kalbi dayanmadı

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve hastanede tedavi altına alınan Mustafa Kuyucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Evinin yanmasına kalbi dayanmadı
Evinin yanmasına kalbi dayanmadı

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Yangın, Ödemiş, Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin yanmasına kalbi dayanmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinin yanmasına kalbi dayanmadı - Son Dakika
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