Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika
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Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

6 saat önce

Elazığ'da 6.8'lik depremde yan yatan bina bugün iş makineleriyle yıkıldı.

Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi, System.String[]

Elazığ'da 6.8'lik depremde yan yatan bina bugün iş makineleriyle yıkıldı. Evde oturan kadın, evin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi.


3 bloktan oluşan Dilek Apartmanı'nın iki bloğu yıkılmış bir bloğu ise yan yatmıştı. Kayma tespit edilen yan yatmış blok kurtarma ekipleri tarafından iş makineleriyle bugün kontrollü şekilde yıkıldı. Depremin yaşandığı gün evde olmayan Aysun Özdoğan evinin yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi. Gözyaşları içerisinde evinin yıkıldığını izleyen kadını babası sakinleştirdi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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