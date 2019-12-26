Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı - Son Dakika

Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı

6 saat önce

KAYSERİ'nin Sarız ilçesi Kırkısrak mahallesinde evinde rahatsızlanan engelli H.K., eve ulaşım sağlanan patika yolun kar nedeniyle kapanması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından 2 kilometre sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı, System.String[]

KAYSERİ'nin Sarız ilçesi Kırkısrak mahallesinde evinde rahatsızlanan engelli H.K., eve ulaşım sağlanan patika yolun kar nedeniyle kapanması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından 2 kilometre sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Kırkısrak mahallesi Kocalar mezrasında oturan engelli H.K., evinde rahatsızlandı. Komşuları 112 Acil Servis'e haber verdi. Mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Kocalar mezrasına ulaşımı sağlayan patika yolun kardan kapanması nedeniyle eve ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istendi. Eve ulaşan jandarma devreyi ekibi, H.K.'yı sedye ile yaklaşık 2 kilometre yola kadar taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. H.K., ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.


Jandarma, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı
Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
00:26 Irak Hizbullahından Berhem Salih'e "yeni Amerika işgali başlatacak" suçlaması - Son Dakika
00:20 Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika
00:19 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
00:19 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:07 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 00:28:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]