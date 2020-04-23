Evinizde kalın güvende kalın, ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar 3 bin 65 hizmet yapıldı.



Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar, 217 sağlık, 32 alış veriş, 2 bin 458 para çekme ve 358 gıda yardımı olmak üzere toplam 3 bin 65 hizmet yapıldı.



Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 45 personel ve 10 araç ile bu hizmetlerin yapıldığı kaydedildi.



"Evinizde kalın güvende kalın" denilerek, ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı kaydedildi.



Bu arada, ilçede zaman zaman da dezenfekte çalışmaları devam ediyor. - MALATYA