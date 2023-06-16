Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir - Son Dakika
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Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir

Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir

16.06.2023 16:11

Wi-Fi hızınızın düşmesinin pek çok nedeni olabilir. Bu nedenler arasında evdeki eşyalar ve aktiviteler de bulunmaktadır. Yerden ısıtma sistemleri, metal objeler, su veya gaz dolaşımlı borular gibi faktörler Wi-Fi performansınızı etkileyebilir. Bundan dolayı, yönlendiricinizi zeminin üzerine yerleştirmeyi ve evinizin en merkezi yerine koymayı deneyin. Ayrıca, yönlendiricinizi metal objelerin yanına yerleştirmemeye ve suyu bolca içeren nesnelerden uzak tutmaya özen gösterin.

Wi-Fi hızınızın düşmesinin pek çok nedeni olabilir ve bu nedenler arasında evdeki eşyalar ve aktiviteler de bulunmaktadır.

Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansını düşürebilir

Wi-Fi performansınızı düşündüğünüzde, evinizi nasıl ısıttığınız genellikle aklınıza gelmez, fakat aslında bu, Wi-Fi hız performansını etkileyebilir. Eye Networks'e göre, yerden ısıtma sistemi, internet hızınızda büyük sorunlara yol açabilir.

Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansını düşürebilir

Bu özellikle, Wi-Fi sinyalinizin birden fazla kata ulaşmasını istediğiniz durumlarda geçerlidir. Yerden ısıtma sistemlerinde kullanılan metal, Wi-Fi sinyallerinin zeminin içinden geçmesini daha da zor hale getirebilir. Bu yüzden yönlendiricinizi zeminin üzerine yerleştirmeyi ve evinizin en merkezi yerine koymayı deneyin.

Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansını düşürebilir

Eğer Wi-Fi yönlendiricinizi metal objelerin yanına yerleştirdiyseniz, yönlendiricinizi veya metal objeleri birbirinden uzaklaştırmayı düşünmelisiniz. Yönlendiriciniz radyo dalgaları yayar ve bu dalgalar elektromanyetiktir. Metalin bu dalgaları emebileceği ve Wi-Fi'nin sinyal gücünü azaltabileceği unutulmamalıdır.

Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansını düşürebilir

Ayrıca, evinizi su veya gaz dolaşımlı borular aracılığıyla ısıtıyorsanız, yine benzer sorunlar yaşayabilirsiniz. Su, Wi-Fi sinyallerini absorbe eder ve bu da yönlendiricinizin yaydığı radyasyonun emilmesine ve sinyalin zayıflamasına neden olur. Eğer yönlendiriciniz, büyük miktarda suyun veya boruların bulunduğu bir yerde ise, yerini değiştirmeyi düşünmelisiniz.

Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansını düşürebilir

Suyu bolca içeren bir vazo veya balık tankı da aynı etkiyi yapabilir. Aynı şekilde, doğal olarak büyük miktarda su içeren insan vücutları da Wi-Fi sinyallerini engelleyebilir.

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Teknoloji, Son Dakika

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