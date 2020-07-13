Evinizden çıkmadan Kerpe Sahili'ni canlı görebileceksiniz - Son Dakika

Evinizden çıkmadan Kerpe Sahili'ni canlı görebileceksiniz

Kocaeli'nin farklı noktalarına 7/24 görüntü alan şehir kameraları yerleştiren Büyükşehir, son olarak Kerpe Sahili'ni görecek şekilde kamera konumlandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarına konumlandırdığı ve 7/24 görüntü aldığı şehir kameralarının sayısını çoğaltmaya devam ediyor. Bu proje kapsamında en son takılan şehir izleme kamerası, Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Sahili'ni görecek şekilde konumlandırıldı. Bu sayede denize girmek için Kandıra'ya gidecek vatandaşlar,www.kocaeliyiseyret.com adresine giriş yaparak Kandıra Kerpe Sahil kamerası üzerinden hava ve deniz durumu hakkında önceden bir bilgiye sahip olabilecek.

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ŞEHİR KAMERALARI SPESİFİK ALANLARA

Büyükşehir Belediyesi hem kendi hem de kentte yaşamayan ama şehri merak eden meraklı vatandaşlar için Kocaeli ilinin farklı noktalarına 7/24 görüntü alan şehir kameraları yerleştiriyor. Bu kameralardan sonuncusu da Kandıra ilçesi Kerpe Sahili'ne takılırken diğer kameralarla da Gölcük, Derince, Karamürsel, Kartepe, Gebze, Kandıra ve İzmit'te bulunan spesifik alanlar izlenebiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:20 Kaynak: Bültenler

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