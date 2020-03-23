"Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi - Son Dakika
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"Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi

6 saat önce

"Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi İzmir'de korona virüs salgınına karşı sokakta dolaşan kişileri uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 65 yaş üstü bir çifte de esprili bir dille evlerine dönmesini gerektiğini söyledi.

"Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi

İZMİR - İzmir'de korona virüs salgınına karşı sokakta dolaşan kişileri uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 65 yaş üstü bir çifte de esprili bir dille evlerine dönmesini gerektiğini söyledi. Çifte uyarılarda bulunan Başkan Gürbüz, ismi Saadet olduğu öğrenilen nineden baston yedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler konusunda, dün akşam Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ve bugün Foça sokaklarında karşılaştığı az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılar yaptı, bilgiler verdi. Sabah saatlerinde Foça sokaklarında karşılaştığı az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda sempatik biçimde uyaran Başkan Gürbüz, ismi Saadet olduğu öğrenilen nineyle de renkli görüntülere neden oldu. Çift olarak dışarı çıkan Saadet Nine'yi evine gitmesi için uyaran Gürbüz, "Seni koştururum. Haydi eve. Balkondan bakacağım. Polise söyleyeyim de ceza yazsın" diyerek espri yaptı. Bunun üzerine Saadet Nine elindeki bastonla Başkan Gürbüz'ün bacaklarına vurarak eve gideceğini söyledi.

Evinize gidin diyen başkan, nineden bastonu yedi

Fatih Gürbüz, İzmir, Foça, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:18 Kaynak: İHA

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"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
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