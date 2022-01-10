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Evinizin baş köşesinden eksik etmeyin! İşte bağışıklık deposu sirkenin faydaları - Son Dakika

Evinizin baş köşesinden eksik etmeyin! İşte bağışıklık deposu sirkenin faydaları

10.01.2022 10:17

Kış aylarının sertleşmesiyle birlikte birçok vatandaşın bağışıklık sistemi de güçsüzleşti. Ancak bağışıklık sistemini diri tutmanın birçok yolu var. Bu yollardan biri de doğal antioksidan olarak bilinen sirke tüketmek. Kan basıncını düşürmesiyle de bilinen sirke, bağışıklık sisteminin ayakta kalmasına da büyük katkı sağlıyor.

İnsanın var olması için temel yaşam alanlarından biri olan doğa, sadece döngüsünü sağlamasıyla insana fayda sağlamıyor. Ayrıca bünyesinden çıkardığı mucizevi besinlerle de insana çok önemli katkılar sağlıyor. İşte bu besinlerden biri de özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan sirke. Hem temizleyici hem de besleyici özelliği olan sirke, bağışıklık sistemine de büyük katkılar sağlıyor.

ELMA, ARMUT, ÜZÜM VE BALDAN ELDE EDİLEBİLİYOR

Sirke binlerce yıldır gıda koruyucusu ve baharat olarak kullanılır. Elma, armut, üzüm, çilek ve benzeri meyveler ile akçaağaç şurubu, melas, bal, hindistan cevizi, patates, pancar, peynir altı suyu, malt, tahıl gibi mayalanabilir karbonhidrat içeren her üründen sirke elde etmek mümkündür.

HAM VE EKŞİ ELMALAR TERCİH EDİLİYOR

Elma sirkesi açık sarı renkli, asiditesi yüksek olmayan ve genellikle sofralarda sık tercih edilen bir sirkedir. Sirke üretimi için en ideal elma türü şeker içeriği yüksek kış elmaları iken sirke üretimi için tercih edilmemesi gereken elma türü ise ham ve ekşi elmalardır.

BİLİNEN İLK ANTİBİYOTİK

Sirkenin ana bileşeni asetik asittir ve elde edilen yüksek asitlik nedeniyle çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Sirkenin ilk kullanımının modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen Hipokrat tarafından olduğu bilinmektedir. Hipokrat ve arkadaşları sirkeyi iltihap ve ülserlerin temizlenmesinde ve sürekli öksürük tedavilerinde kullanılmıştır. Sirkenin geçmişi milattan önce 10000 li yıllara dayanmaktadır. Çok eski zamanlardan itibaren tıbbi ilaç olarak kullanılmıştır ve muhtemelen bilinen ilk antibiyotiktir.

RESMEN BAĞIŞIKLIK DEPOSU

Sirke anti bakteriyel özelliği ile bağışıklığı destekler vücudun kötü bakterilerle mücadele etme kapasitesini arttırır. Sirkeninbu anti bakteriyel özelliği dışında kan basıncını düşürmesi, kalp damar hastalıklarının riskini azaltması, antioksidan kapasitesi gibi insan sağlığı üzerine birçok olumlu etkisi vardır. Günlük düzenli sirke tüketimimide boşalmasını geciktirir, tüketilen yiyeceklerin daha uzun süre midede kalmasını sağlar,buna bağlı olaraktokluk hissi oluşur ve sık sık acıkılmaz. Yine sirkenin mide boşalmasını geciktirici etkisi tüketilen besinlerindaha yavaşsindirilmesini, sindirilen besinlerdeki şekerin kana daha kontrollü geçmesini sağlar ve tokluk kan şekeri üzerine olumlu etki eder.

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Son Dakika Yaşam Evinizin baş köşesinden eksik etmeyin! İşte bağışıklık deposu sirkenin faydaları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinizin baş köşesinden eksik etmeyin! İşte bağışıklık deposu sirkenin faydaları - Son Dakika
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